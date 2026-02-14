テレビ朝日系「私が愛した地獄」が１２日に放送された。ぺえ、紅しょうが・稲田美紀、平成フラミンゴ・ＲＩＨＯがＭＣを務める恋愛トークバラエティー。この日は、昨年３月末でＮＨＫを退局し、フリーに転身し、グラビアやバラエティーなどで活躍する中川安奈アナウンサーをゲストに迎えた。中川アナは、現在、交際相手は「２年ぐらい、いない」と明かし「この２年間、いろんな人に軽く見られちゃってる」と悩みを打ち明け