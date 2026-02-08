衆院選で自民党と日本維新の会の与党が過半数の議席を獲得する見込みだと速報する中国国営中央テレビ電子版＝8日、北京（共同）【北京共同】中国国営通信新華社は8日、日本メディアの出口調査の報道を引用して衆院選で自民党と日本維新の会の与党が過半数の議席を獲得する見込みだと速報した。台湾有事が存立危機事態になり得るとした高市早苗首相の国会答弁を巡り日中関係は悪化しており、今後も中国の反発が続くとみられる。