2月4日、東京都新宿区にある私立の認可保育園に勤める保育士・木村正章容疑者（40）が男児への不同意わいせつ容疑で逮捕された。学童保育の支援員として勤務していた2024年1月、長野県内の施設での宿泊行事の際、就寝中の小学生男児の下半身を触ったという。全国紙記者は言う。「木村容疑者は約4年前から、勤務する保育園や系列の学童保育の男児へわいせつ行為を繰り返していたとみられており、のべ数十人の男児が被害を訴えている