GOOD BYE APRILが、2月4日に発売するメジャー2ndアルバム『HOW UNIQUE!』よりスキマスイッチ・常田真太郎プロデュース曲「ハーフムーンが見えたらさよならを」のMVを2月4日20時に公開することを発表した。MVでは、最愛の人を亡くした男性がその残像を探し続けるという感動の内容になっているとのこと。なお、MVのプレミア公開前には恒例となっているメンバーによるインスタライブで公開を盛り上げる予定だ。◆◆