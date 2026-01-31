2月3日は節分。節分ですっかり定着したのが「恵方巻き」です。しかし、コメ価格の高止まりの影響は恵方巻きにも…。外国産米をブレンドしたものや、コメを使わないものまで登場した今年の恵方巻きのトレンドとは。（経済部山下莉紗）■コメを使わない○○恵方巻きが登場大手スーパーのイオンが今年の「恵方巻きの新しい楽しみ方」として提案したのは“タコス恵方巻き”。タコスで使われるトルティーヤの売り上げが2024年の10月と