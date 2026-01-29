もうすぐ節分。節分の行事といえば豆まきが伝統的だが、恵方巻も“新しい伝統”として、多くの人に受け入れられている。 【写真】変わり種の恵方巻想像を超えていたwww 恵方巻とは、その年ごとの“恵方”（その年の歳神様がいる方向）を向いて食べる巻き寿司のことをいう。今年の方角は「南南東やや南」。１人１本、願い事をしながら黙々と一気に食するのが作法と言われている。農林水産省によると、「商売繁盛、幸せを一