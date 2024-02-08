兵庫県姫路市は8日、市内の飲食店「雷寿司」が販売した恵方巻きを食べた食中毒患者が計150人に上ったと発表した。巻きずしや従業員の手指、患者の便などから検出された黄色ブドウ球菌が原因と断定した。姫路市によると全員軽症で快方に向かっている。患者は兵庫県や京都市の1〜91歳の男性60人と女性90人で、3、4日に嘔吐や下痢などを発症。手指から菌を検出した従業員が卵焼きなどを巻く作業に従事し、巻きずしが常温で長く保