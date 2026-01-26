「自宅に戻っても泣いてしまい、眠れませんでした」そう語るのは、れいわ新選組の八幡愛前衆院議員（38）だ。1月21日、同党の山本太郎代表（51）が会見を開き、血液のがんの一種である多発性骨髄腫の「一歩手前の段階」だと公表。参院議員の辞職を表明したのだ。「山本氏は1990年に『天才・たけしの元気が出るテレビ！！』（日本テレビ系）にスイミングキャップに海パン1丁、全身にオイルを塗りたくった姿で登場し、『メロリン