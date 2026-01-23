女優の北川景子（39）が22日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）に出演。朝のルーティンを明かした。この日は未公開SP。北川はVTRの中で「6時半から46分に起きる。ラジオ体操をする」と朝のルーティンを明かした。放送作家の野々村友紀子氏が「ヨガとかピラティスじゃなくて？」と聞くと、「ラジオ体操だけ唯一ずっと続けられているんですよね。コロナ禍で始めたんですよ。外出られないし、運動不足になるし