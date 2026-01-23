トランプ米大統領＝22日、スイス・ダボス（Keystone提供、AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は22日、交流サイト（SNS）への投稿で、自身の支持率が40％台前半と報じられているとして不満を爆発させた。世論調査の不正や偽装が横行していると一方的に主張し「詐欺調査を食い止めるため、あらゆる措置を講じる」とも書き込んだ。ニューヨーク・タイムズ紙電子版は22日、トランプ氏の政権運営への支持率が昨年9月から