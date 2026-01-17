実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が17日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、自宅へのソーラーパネル設置について私見を展開した。ひろゆき氏は「発電しなくなった消耗品であるソーラーパネルを、どうするのか問題というのがあって。“電気代が安くなるよね”という話はありますけど。リサイクルまで考えたコストを考えると、はたしてソーラーパネルを載せることが本当にプラスなのかは、結構微妙なんですよね」と切