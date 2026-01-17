本場所観戦ツアーに参加した訪日客ら＝14日、東京・両国国技館大相撲にインバウンド（訪日客）から熱い視線が注がれている。東京・両国国技館で開催中の初場所には外国人の姿が目立ち、場所前に朝稽古の見学ツアーを受け入れる部屋も増えてきた。昨年まで2年連続全90日間の入場券完売と大盛況が続く中、海外需要も大幅に伸びている。初場所4日目の14日のJR両国駅前。午後2時ごろになると、本場所観戦ツアーの集合場所に訪日客