冬の静けさに、春の光をはらんだ風がそっと重なりはじめる頃。ルナソルから、2026年春コレクション「Season of Air」が登場します。新しい眼差しや、移ろいゆく季節の空気感を、繊細な色と質感で表現。ベージュの奥行き、透明感のある血色、湿度を感じる唇。メイクを通して、変化のときを美しく迎えるためのラインナップが揃いました♡ 光と影を操る、ベージュアイ ルナソルアイカラーレーショ