ルナソルが描く春の始まり。光と風をまとう2026年春コレクション

冬の静けさに、春の光をはらんだ風がそっと重なりはじめる頃。ルナソルから、2026年春コレクション「Season of Air」が登場します。新しい眼差しや、移ろいゆく季節の空気感を、繊細な色と質感で表現。ベージュの奥行き、透明感のある血色、湿度を感じる唇。メイクを通して、変化のときを美しく迎えるためのラインナップが揃いました♡

光と影を操る、ベージュアイ

ルナソルアイカラーレーションNは新色4種(うち限定1種)各7,700円(税込)。ベージュを軸に、春の光と冬の陰影が溶け合う4色セットです。

A～Dのカラー設計により、軽やかな抜け感から凛とした立体感まで自在に演出。HOWTOMAKEUPに沿って重ねることで、内なる意志を感じさせる眼差しに仕上がります。

モノアイカラーレーションは新色2色各3,520円(税込)。ひと塗りでつやと奥行きを生み、まぶたそのものを美しく見せます。

to/oneベースメイクで叶える透明感肌♡2026年春の新作コレクション

春風のような血色チーク

カラーリングブリーズは全8色、各3,300円(税込)。別売のルナソルフェースカラーコンパクト1,540円(税込)とセットで4,840円(税込)です。濁りのないクリアな発色と、空気のように軽やかな粉質が特長。

03PetalWaltz、07MutedShade、08EuphoricGlowなど、春の風を思わせるカラーが頬に自然な血色感を与えます。

つけていることを忘れるほどなめらかで、肌そのものが染まるような仕上がりに。

唇に溶け込む春色リップ

フュージングカラーリップスは新色4色(うち限定1色)各4,620円(税込)。12CherryWoodや限定色EX08SepiaRefletなど、クールさと温もりを併せ持つカラーが揃います。

フュージングカラー処方により、色とうるおいが長時間密着。

ヒアルロン酸、水溶性コラーゲン、5種の植物オイルを含む美容液成分(保湿)配合で、乾燥から唇を守りながら、時とともに自分の色へとなじみます。

変化の季節を、美しく迎えて

「Season of Air」が描くのは、目に見えない空気や光の揺らぎをまとう美しさ。ルナソルならではの繊細な色設計と質感が、冬から春への移ろいをメイクに映し出します。

新しい季節、新しい表情へ。軽やかな風を感じるように、春のメイクアップを楽しんでみてはいかがでしょうか♪