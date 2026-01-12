【前後編の後編／前編を読む】華やかな「駐在妻」のリアル…駐妻だった母の悲劇、“自分も同じ道を辿りかけて”専門カウンセラー女性の告白傍目にはきらびやかに見える「駐在妻」（以下、駐妻）の存在……だが、現実は意外にも過酷だ。日本での快適な暮らしから一転、海外生活の小さな不便が少しずつストレスとなって積もっていく。また自らのキャリアを捨てて「夫のケア要員」に徹することを余儀なくされ、自分の存在意義を見