日本の素敵な文化のひとつが「お風呂」ではないでしょうか。自宅でゆっくり入るお風呂も、旅館の温泉で入るお風呂も、リラックスできますよね。そこで今回の記事では、そんなお風呂のなかでも、特徴的な「五右衛門風呂（ごえもんぶろ）」について取り上げてみたいと思います。そもそもどんな仕組みのお風呂で、いつから使われているのか、名前の由来などをチェックしていきましょう。五右衛門風呂の仕組み今では、家庭ではほとんど