2026年1月9日現在、アメリカ生まれの会員制スーパー「コストコ」に、巨大なセボンスターが登場しています。ペンダント20個入りの大容量セットです。「チョコ入ってないからコレクションしやすい」カバヤ食品の女児向け玩具菓子「セボンスター」は1979年発売のロングセラー商品です。チョコレートと一緒に、女児心をくすぐるキラキラのペンダントが入っています。近年ブームが起こっている"平成女児グッズ"のひとつとして、再び注目