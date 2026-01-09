ホワイトハウスで記者会見するトランプ米大統領＝昨年6月、ワシントン（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は8日、イラン各地で相次ぐ政府への抗議デモについて、イラン当局がデモ隊の殺害に乗り出すなら「われわれは徹底的に攻撃する。準備はできている」と述べ、軍事行動を警告した。FOXニュースのインタビューで語った。昨年12月下旬から続くデモを巡っては、参加者と治安当局の衝突が発生。イラン国外に