北朝鮮が4日午前8時前後、弾道ミサイルを少なくとも2発、相次いで西岸付近から東方向に向けて発射した。小泉進次郎防衛相が明らかにした。いずれも日本のEEZ＝排他的経済水域の外側に落下したとみられる。会見した小泉防衛相は、「1発目は7時54分頃発射され、最高高度約50kmで約900km飛翔した。2発目は8時5分頃発射され、最高高度約50kmで、約950km飛翔した」と説明。その上で、「詳細については、現在、日米韓で分析中だが、落下