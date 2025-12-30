「BCNランキング」2025年12月15日〜21日の日次集計データ・東京圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）2位Pixel 9a 128GB(au)（Google）3位Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）4位arrows We2 FCG02（FCNT）5位AQUOS sense10 SH-M33 8GB+256GB（シャープ）6位arrows We2 F-52E（FCNT）7位