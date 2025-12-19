百貨店は売り上げ増高市早苗首相の「存立危機事態」答弁があってから1カ月余り、日中間の緊張はますますエスカレートしている。12月6日には公海上空で、中国の戦闘機が自衛隊機にレーダー照射を行うという“戦闘一歩手前”の事態が発生。すでに中国政府は、中国国民に日本への渡航自粛を要請しており、実際、関西国際空港発着の中国便は12月に入って3割も減っている。【実際の写真】自衛隊戦闘機に「レーダー照射」した“中国軍