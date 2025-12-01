カシオ計算機から、耐衝撃ウオッチ“G-SHOCK”のカルチャーを紹介する雑誌『THISTIME magazine by G-SHOCK no003』が発行されます。2025年12月1日(月)より、世界中の「G-SHOCK STORE」にて配布が開始されます。また、刊行を記念して東京・渋谷にて期間限定のポップアップカフェがオープンします。 カシオ計算機『THISTIME magazine by G-SHOCK no003』  配布開始日：2025年12月1日(月)配布場所：日本及び世界各国の