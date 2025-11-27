令和ロマン・くるまが、慶應義塾大学を中退した意外な理由を明かした。【映像】くるまの中退理由＆学生時代の意外なバイト『世界の果てに、くるま置いてきた』のABEMAビデオ限定動画では、インドでひろゆきと食事を共にしたくるまが、自身の学生時代について語っている。くるまによると、大学進学は「みんなと一緒に受験する」ことが目的だったという。「親がやってるお好み焼き屋さんを手伝ったりとかしながらヘラヘラ過ご