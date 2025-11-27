2025年11月4日(火)からスターバックス チルドカップのシリーズより”スターバックス®DELIGHT ME™チョコレート＆ベリーラテ”が発売されています♪冬にぴったりな甘いチョコレートとフルーティーなベリーの風味、ほんのりコーヒーのビターな味わいが楽しめる新商品です!全国のスーパーマーケット・コンビニエンスストアで販