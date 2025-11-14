【闘病】まさかの「腎臓がん」 “わき腹”の痛みから始まった不調はやがて『血尿』も…Medical DOC

「これはまずい」血尿でトイレが真っ赤に…まさかの腎臓がんだった

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 腎臓がんに罹患した女性が、診断を受けるまでの日々を回想している
  • 脇腹の痛みが半年ほど続いたなか、血尿でトイレが真っ赤に染まったそう
  • 病院でCTを撮ると、右の腎臓が左に比べ2倍ほどの大きさになっていたという
