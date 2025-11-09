半世紀以上前の乗用車やトラックがずらりと並ぶ1972年に米国アイダホ州マウンテンホームで創業した『ジムズ・ヴィンテージ・オートモーティブ（Jim’s Vintage Automotive）』は、ジムとエディー・ハインズ夫妻が経営している。【画像】廃車置き場の常連？ 一世を風靡したアメ車【フォード・ファルコンとビュイック・リビエラを詳しく見る】全29枚「ここを単なる廃車置き場やジャンクヤード、サルベージヤードと見る人もいますが