ºòÇ¯¡¢¡ÖÄº¤­½÷»Ò¤ê¤ê¤Á¤ã¤ó¡×¤³¤ÈÅÏî´¿¿°áÈï¹ð¤ÎºÛÈ½¤¬À¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿¡£Îø°¦´¶¾ð¤òÁõ¤Ã¤ÆÃËÀ­¤«¤é·×Ìó1²¯5000Ëü±ß¤òº¾¼è¤·¤¿Èà½÷¤Ï2023Ç¯¤Ëº¾µ½¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¹µÁÊ¿³¤Ç8Ç¯6¤«·î¤Î¼Â·º¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£ÅÏî´Èï¹ð¤Î»ö·ï¤Î¤è¤¦¤Ëºòº£ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Ñ³è¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¶âÁ¬¼ø¼õ¤òÈ¼¤¦ÃË½÷¤Î´Ø·¸¤Ïº£¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢90Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡Ö±ç½õ¸òºÝ¡×¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Ç´û¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ê¿À®½é´ü¤Î¡È¸µÁÄ¥Ñ¥Ñ³è½÷»Ò¡É