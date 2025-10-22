全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・大塚の北海道料理の店『北海道料理三平』です。道産つまみも風情も抜群の老舗酒場函館出身の翼弘さんと、網走出身の冨美子さんが東京で出会い、この店を開いたのはおよそ半世紀も前のこと。今では息子の晃一さんが跡を継ぎ、しかと暖簾を守っている。自慢はもちろん北海道から届く海の幸だ。濃厚な甘みのウニに歯応えのいい貝類やタコ