英国のチャールズ国王（76）が、映画「エリザベス」（1999年）でエリザベス1世を演じたこともあるオーストラリア出身の女優ケイト・ブランシェット（56）とともに、極秘でポッドキャスト番組を収録していたことが明らかになった。番組名は「アンアースド：ザ・ニード・フォー・シーズ」で、王立植物園「キューガーデン」のエリノア・ブレマン博士も参加し「ミレニアム・シ&#125