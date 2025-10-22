「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（２１日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉デビュー２連勝で野路菊Ｓを制したアランカール（牝２歳、斉藤崇）は、阪神ＪＦ（１２月１４日・阪神、芝１６００メートル）を目標にする。所属するキャロットクラブがホームページで発表。なでしこ賞を勝利したローズカリス（牝、大橋）は、兵庫ジュニアグランプリ（１１月