日本S進出決定のソフトバンク■ソフトバンク 2ー1 日本ハム（20日・みずほPayPayドーム）日本シリーズ進出を20日に決めたソフトバンクは、試合後の祝勝会で使用する飲料を発表。ビールは使用せず、シャンパンワイン、コーラ、日本酒で祝勝会を実施する。シャンパンはメガボトル1本と、通常ボトル500本、スパークリングワインが200本、コカ・コーラが240本、日本酒は4樽、一升瓶が20本と発表された。ソフトバンクはパ・リー