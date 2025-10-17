５月に第２子出産を報告した女優の石原さとみが、１６日放送のＮＨＫ総合「あしたが変わるトリセツショー」（木曜・後７時半）でＭＣに復帰。その姿にネットはくぎ付けになった。石原はカメラ目線で「みなさ〜ん！お久しぶりです〜！」とテンション高め。５か月ぶりに登場し「帰ってきましたー！ありがとうございます！無事に帰ってきました！」と喜んだ。番組キャラクター・トリンキーから「元気そうやないの」と言われると、