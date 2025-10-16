「いや、本当に僕は結構追いかけさせてもらってるんで、後ろからちょっとちらっと見させて頂きたいっていう。もうこれだけで本当に十分です」【画像】菊池風磨（30）が破った“キムタク超え”の不文律は…大先輩へ、ささやかな願望を口にしていた菊池風磨（30）だが、追いかけるどころかすでに……。timelesz菊池風磨◆◆◆今年1月26日のラジオ「木村拓哉Flow」（TOKYO FM）でのこと。木村拓哉（52）から、自分と一緒にや