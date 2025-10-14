女優の広末涼子（４５）の追突事故がＴＢＳ系「オールスター後夜祭’２５秋」でのクイズのネタにされ、波紋を呼んだ。当のＴＢＳ局内でも疑問の声が出ている。問題視されたのは、４日深夜放送の「後夜祭」でのクイズで「次のうち、時速１６５キロを出したことがないのは誰でしょう」との設問だった。解答の選択肢として「１・大谷翔平」「２・佐々木朗希」「３・伊良部秀輝」「４・広末涼子」と示された。広末は４月、新東名