皮3枚を使って作る、見た目も食べごたえも大満足の〈ビッグシウマイ〉。塩もみした生しいたけと小松菜のうまみがぎゅっと詰まったたねは、かむほどにじゅわっと深い味わい。ふっくらジューシーな口当たりに、思わず「もうひとつ……！」と手が伸びずにはいられません。『塩もみきのこのビッグシウマイ』のレシピ材料（2人分）豚ひき肉……100g 生しいたけ……4個（約60g） 小松菜……1/4わ（約50g） シュウマイの皮……18枚 塩……