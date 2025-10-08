ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > Aぇ！groupが草間リチャード逮捕を謝罪 佐野晶哉は声震わせ 草間リチャード敬太 謝罪 日刊スポーツ Aぇ！groupが草間リチャード逮捕を謝罪 佐野晶哉は声震わせ 2025年10月8日 22時56分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと Aぇ! groupの末澤誠也と佐野晶哉が8日放送のラジオに出演した メンバーの草間リチャード敬太の逮捕を謝罪し、心情を吐露 佐野は「みなさんの応援が励みになっています」と声を震わせた 記事を読む おすすめ記事 先輩・横山裕の顔にも泥塗ったAぇ! groupの草間リチャード敬太 日テレ共演のチャンスも壊滅 2025年10月7日 5時0分 出川哲朗、「アッコにおまかせ」40周年記念生放送を欠席 和田アキ子「どうしてもだめでね…」 2025年10月5日 13時7分 占いで「妄想がひどい可能性がある」45歳俳優が号泣「自分で自分が怖かった」 2025年10月6日 14時50分 Aぇ！groupメンバーがラジオ出演 草間リチャード敬太の騒動を謝罪 佐野は涙声で「必死に前を向く」 2025年10月8日 22時0分 大沢たかお、駅改札で恥かく 切符をカード読み取り部にかざし「バンと閉まって」 2025年10月3日 13時24分