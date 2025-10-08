MBS日刊スポーツ

Aぇ！groupが草間リチャード逮捕を謝罪 佐野晶哉は声震わせ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • Aぇ! groupの末澤誠也と佐野晶哉が8日放送のラジオに出演した
  • メンバーの草間リチャード敬太の逮捕を謝罪し、心情を吐露
  • 佐野は「みなさんの応援が励みになっています」と声を震わせた
