将棋の藤井聡太王座（竜王、名人、王位、棋王、王将、棋聖、23）に伊藤匠叡王（22）が挑戦する第73期王座戦五番勝負は10月7日、神奈川県秦野市の「元湯陣屋」で第4局の対局を開始した。前日の6日に現地入りした両者は、対局場検分を行ったほか取材にも対応。カド番で本局を迎えることとなった藤井王座は「集中して思い切りよく指したい」と意気込みを語っていた。【中継】藤井王座VS伊藤叡王 注目の第4局（生中継中）防衛3連覇