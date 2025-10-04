『聲の形』を生み出した漫画家・大今良時による同名漫画を原作としたテレビアニメ『不滅のあなたへ Season3』が、いよいよ10月4日よりNHK総合にて放送される。物語の舞台が、ついに「現世」へと突入。かつてないほどの平和な世界。新しい友人、新しい家。全てが満ち足りた世界で幸せを謳歌できると思っていたフシに、またしても不穏な影が迫る。再び大きな試練に立ち向かうフシ役・川島零士、観察者役・津田健次郎にインタビュー