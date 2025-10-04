きのう、宮城県栗原市の山中で女性がクマに襲われ死亡しました。警察は、死亡した女性と一緒にいて行方不明となっている女性の捜索をけさ再開しましたが、発見には至っていません。宮城県栗原市の栗駒山では、警察がきょう午前7時頃からヘリコプターを使って行方不明の女性を捜索をしています。栗駒山ではきのう午後1時半頃、キノコ採りをしていた栗原市の自営業・志水春江さん（75）がクマに襲われ血を流して倒れているのが見つか