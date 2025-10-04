「うちの子が主役でしょ♡」遠足のルールを無視！ ママ友の暴走で大混乱！ → 先生がピシャリ！ftn-fashion trend news-

子どもを目立たせたいママ友 園児の行動がエスカレートし、保護者は怒り

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 保育園の親子遠足で、わが子を目立たせたいママ友の行動がエスカレートした
  • 先生が毅然とした対応をみせると、他の保護者たちの心をスッとさせたそう
  • 空気を乱し続けた結果、先生は静かに母親のもとへ行ったという
記事を読む

おすすめ記事

  • 新しい地図 公式X（@atarashiichizu）より
    稲垣吾郎が紡いだ『ぼくほし』の“生きる”物語から草磲剛主演『終幕のロンド』へ　演技を通して繋ぐリレー 2025年9月29日 5時50分
  • ショウナンラプンタ
    【京都大賞典】夏を越してフレッシュなショウナンラプンタ　高野調教師「次に向かうためにここは勝たないと」 2025年10月1日 14時4分
  • 【リリースの反応がないと悩んでいる広報パーソンへ】受講者殺到！プレスリリース作成講座の″決定版″、「広報実務スキル専科リリースマスターコース」（日本広報教育センター）を知っている？解決策はココにあり！
    【リリースの反応がないと悩んでいる広報パーソンへ】受講者殺到！プレスリリース作成講座の″決定版″、「広報実務スキル専科リリースマスターコース」（日本広報教育センター）を知っている？解決策はココにあり！ 2025年10月2日 8時40分
  • NHKドラマ「終活シェアハウス」取材会(左から)畑芽育、城桧吏、竹下景子
    竹下景子、終活はしていないと告白「優先順位をそろそろ…」畑芽育らと“理想の最期”トーク 2025年10月3日 16時44分
  • スポニチ
    久保田利伸「小さな頃よく大人に怒られた」リズム感の原点明かし、スタジオ驚がく「子どもの頃から！」 2025年9月29日 10時52分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 市長ラブホ問題 相手が初言及か
    2. 2. せいじが「不適切行動」か 波紋
    3. 3. ぜひ首相に 女性答えた圧倒的1位
    4. 4. 児童が水筒にメラトベルを混入か
    5. 5. 貨幣持ち出しの造幣局職員が死亡
    6. 6. 岡村 コメンテーターに不快感
    7. 7. ドイツ 3万7000人を入国拒否
    8. 8. 感謝祭 トランプマン激怒の真相
    9. 9. 今井翼が「変貌」安心した人も?
    10. 10. わいせつ配信目的も偽った? 逮捕
    1. 11. 大谷ではない MVPを受賞したのは
    2. 12. 異例の結論に信子さま声荒らげる
    3. 13. 4路線で合計47.7km バス廃止へ
    4. 14. アッコ代打MC 朝の楽しみ台無し
    5. 15. 「新中式」中国都市で人気に
    6. 16. 杉浦太陽に6人目の予定質問 批判
    7. 17. 田中圭の近影投稿→即削除したか
    8. 18. マジ凄い 佳子さまの交流に感激
    9. 19. 102歳が富士山登頂 ギネス認定
    10. 20. 石破首相にドレッサー賞 X呆れ声
    1. 1. 児童が水筒にメラトベルを混入か
    2. 2. 貨幣持ち出しの造幣局職員が死亡
    3. 3. ドイツ 3万7000人を入国拒否
    4. 4. わいせつ配信目的も偽った? 逮捕
    5. 5. 異例の結論に信子さま声荒らげる
    6. 6. 石破首相にドレッサー賞 X呆れ声
    7. 7. マジ凄い 佳子さまの交流に感激
    8. 8. 102歳が富士山登頂 ギネス認定
    9. 9. 河村氏の告訴「何やってんの」
    10. 10. クマに引っ張られた? 同行者語る
    1. 11. 正座で娘死亡 母と確執あったか
    2. 12. JAL&ANA「大ブーイング」のワケ
    3. 13. 高市早苗氏の巧妙な二刀流戦術
    4. 14. 春日部市で4台絡む事故 女性死亡
    5. 15. ラーメン週3以上 死リスク1.52倍
    6. 16. アナにセクハラか 局は争う姿勢
    7. 17. 市議が言及 前橋市長の異名は
    8. 18. Amazonプライム年会費が安い理由
    9. 19. 真紀子氏、小泉氏をぶった切る
    10. 20. 進次郎氏なら都合がいい 理由は
    1. 1. 市長ラブホ問題 相手が初言及か
    2. 2. 田中眞紀子氏 父は本当に疲れた
    3. 3. 「6人目の変態教員」逮捕される
    4. 4. 異臭放つ男性客 招いた地獄絵図
    5. 5. 無料封筒持ち去り「被害の実情」
    6. 6. 次期首相「ほぼ決定」見解の理由
    7. 7. 首相と党総裁が異なる12日間へ
    8. 8. 高校無償化 定住外国人も対象へ
    9. 9. 小泉陣営 犯人探しで疑心暗鬼に
    10. 10. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
    1. 11. 日本人女性が安楽死 放送大反響
    2. 12. 排泄物食べさせ感電か 事件全貌
    3. 13. 参政党ブームは陽キャの推し活か
    4. 14. 惣菜否定した夫 とどめ刺される
    5. 15. 自民党総裁選きょう投開票…小泉進次郎氏と高市早苗氏が先行、林芳正氏が追う展開
    6. 16. 共産党ポスターに"面白い"の声も
    7. 17. 玄関で死亡の女優 全裸で仰向け
    8. 18. 保守党の河村氏、百田氏を告訴　離党を示唆「しかるべく決断」
    9. 19. 投資アドバイザー・鳥海翔氏が突きつける！制度変更の死角を見逃すな『【緊急】政府が国民に隠す罠！2026年までに知らないと大損するマイナンバーカードの真実について解説します！』
    10. 20. 股から「何か」閉経後に急増の病
    1. 1. 「新中式」中国都市で人気に
    2. 2. NASA職員 約1万5000人が自宅待機
    3. 3. フィリピンで14歳以下の妊娠急増
    4. 4. 英語話さないかと 初来日で絶賛
    5. 5. 日本人に「言ったらだめ」反響
    6. 6. 日本でカップ麺を購入 中国反響
    7. 7. 日本で不満が強まる韓国に指摘
    8. 8. 北朝鮮 青年同盟への反感が増
    9. 9. カンタベリー大主教に初の女性
    10. 10. 金髪美女がタダで行為 若者殺到
    1. 11. 新常識がひっくり返る大発見
    2. 12. 中国「Kビザ」への批判に一蹴
    3. 13. BLACKPINK・ロゼ巡る論争拡大
    4. 14. 中国製自動車 欧州での販売急増
    5. 15. 中国人観光客 無断離脱3年超
    6. 16. 台湾人が選ぶ海外旅行先ランク
    7. 17. 地下室にカラフルな壁画 米
    8. 18. 韓国政府 いまだにIT頼りの現状
    9. 19. 日本人が苦手とする台湾のグルメ
    10. 20. 国連総会 米大統領が「攻撃的」
    1. 1. 4路線で合計47.7km バス廃止へ
    2. 2. 悪意か 東京新聞の「高市叩き」
    3. 3. 関東学院大卒が 東大卒蹴散らす?
    4. 4. 「小麦の奴隷」店舗が激減の要因
    5. 5. 「カオスな駅」奈良線の移設構想
    6. 6. 大人世代 TikTokで選択肢に変化?
    7. 7. 夫婦が実践「ふすま外し収納」
    8. 8. バスクリンが12月末で事業終了へ
    9. 9. 外国人に投資され過ぎている日本
    10. 10. 2つの蒲田駅繋ぐ計画 国交省認定
    1. 11. ヴィトン店員が語る「接客術」
    2. 12. 新型フォレスター「高級車超え」
    3. 13. 「年収の壁」話題でバレる理由
    4. 14. 羽田空港にあるのに「廃墟化」
    5. 15. YouTuber 10月の注意すべきこと
    6. 16. 「なぜそう思うの?」はNG質問
    7. 17. 「中間管理職の悩み」消えた本音
    8. 18. 「デリカD:5」の魅力を動画で
    9. 19. 【衝撃】写真を撮るだけで即現金化！次世代フリマアプリ「Chalyn（チャリン）」9月24日に登場！
    10. 20. Amazon ビールなどお酒が17%オフ
    1. 1. プライム感謝祭 目玉商品はコレ
    2. 2. 0時開始 iPadシリーズがSALEに
    3. 3. 2024発売のiPad Airが最大23%OFF
    4. 4. プライム感謝祭の注目カテゴリ10
    5. 5. Airpodsシリーズが最大17％OFFに
    6. 6. Amazonセールで買うべき日用品
    7. 7. Xiaomi 15T Proなど 販路に差
    8. 8. Ankerのプロジェクターが33％OFF
    9. 9. Amazonプライム感謝祭の攻略法
    10. 10. ニューバランス靴もSALE価格へ
    1. 11. AirPodsもAmazonセールに登場へ
    2. 12. 「Fire TV Stick」が過去最安に
    3. 13. Google新機能 おもしろい機能
    4. 14. Ankerの充電器などもSALE価格へ
    5. 15. プラン別 GoogleのAI利用上限
    6. 16. マウスやイヤホンもSALE登場へ
    7. 17. リカバリーウェアBAKUNEが20%OFF
    8. 18. お菓子やボトル飲料もSALE価格へ
    9. 19. すかいらーくご優待券2000円分
    10. 20. 各社の「5G戦略」で異なる点
    1. 1. 大谷ではない MVPを受賞したのは
    2. 2. MLBで大誤審に 米メディアも怒り
    3. 3. ソフトB 首位打者争いが決着か
    4. 4. 大谷翔平より目がいく 困惑殺到
    5. 5. 阪神 全31選手の登録を抹消
    6. 6. BDでKO負け「耳噛みちぎったる」
    7. 7. ダルビッシュ有 来季の去就は
    8. 8. 村上宗隆の移籍先 専門家予想は
    9. 9. 史上最高の投手 カーショー称賛
    10. 10. マチャド 質問にイライラ爆発
    1. 11. 阪神 2019年ドラ1が打者転向へ
    2. 12. 活躍しても 鈴木誠也&吉田去就は
    3. 13. 山本由伸の愛用鞄 188万円超か
    4. 14. 朗希へ 大谷が発した8文字の言葉
    5. 15. 「世界で最も美しい選手」露呈
    6. 16. 吉田正尚が 次回のWBCに言及
    7. 17. 元サッカー選手の獄中記が話題
    8. 18. 「やっぱり似とるねぇ」朝ドラ2度目の共演、実の父子が同じポーズでオフショット、物語では「大変怠けちょられる」と父をディスった息子だが…
    9. 19. 疑惑判定 球審に「刑務所行き」
    10. 20. 日本で若手監督 育たない理由は
    1. 1. せいじが「不適切行動」か 波紋
    2. 2. ぜひ首相に 女性答えた圧倒的1位
    3. 3. 岡村 コメンテーターに不快感
    4. 4. 感謝祭 トランプマン激怒の真相
    5. 5. 今井翼が「変貌」安心した人も?
    6. 6. アッコ代打MC 朝の楽しみ台無し
    7. 7. 杉浦太陽に6人目の予定質問 批判
    8. 8. 田中圭の近影投稿→即削除したか
    9. 9. 小林幸子 オレオレ詐欺に遭遇
    10. 10. せいじが謝罪 何度も頭を下げる
    1. 11. 見た目言うな 芽郁ブチギレ事件
    2. 12. 沙也加さん誕生日に元カレが悪手
    3. 13. 韓国アイドル出演のCMに不満続出
    4. 14. 3度見した 昭恵さんに驚きの交流
    5. 15. 数千万円の車購入→300m走り売却
    6. 16. 「未来のフワちゃん」X困惑の声
    7. 17. ポッキーCM出演 ヌードの過去も
    8. 18. ちいかわ 新商品の販売方法変更
    9. 19. 長澤まさみは迷惑千万? 炎上騒ぎ
    10. 20. 「日本のひきこもりは特有」英紙
    1. 1. 「洗剤不要」のバスブラシに感動
    2. 2. GUとrokhのコラボに率直レビュー
    3. 3. ファミマでスヌーピー好き必見
    4. 4. 「白髪ぼかしハイライト」の魅力
    5. 5. 保育園遠足 ママ友の行動に驚き
    6. 6. ブーム終了 頂き女子界隈の現状
    7. 7. ASTIGU 待望の新作ソックス
    8. 8. 1時間半前に出勤 駅員漫画に夢中
    9. 9. 「微熱で騒ぐのやめろ」に反響
    10. 10. Amazon大型セールで注目の商品
    1. 11. 週6ユニクロで最旬コーデを紹介
    2. 12. ミニマルで効率的なワードローブ
    3. 13. 注目は「メンズの服」ユニクロ服
    4. 14. 持ち歩きに便利 3COINSグッズ
    5. 15. プロが頼る「実力派スキンケア」
    6. 16. 発売前から話題 マックの新商品
    7. 17. GUの「サマ見えシャツ」コーデ
    8. 18. スタバマニア絶賛 秋のケーキ
    9. 19. 服はシンプルでもバランス良い訳
    10. 20. ミスド神ドーナツ 大当たりキタ