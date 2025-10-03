宮城県でクマに襲われた女性が1人行方不明「引っ張って行かれたのかも」共同通信

宮城県でクマに襲われた女性が1人行方不明「引っ張って行かれたのかも」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 宮城県栗原市で、70代の4人グループがキノコ採り中にクマに襲われた
  • 女性1人が死亡し、もう1人は行方不明となっている
  • グループの男性は「クマに引っ張って行かれたのかもしれない」と語った
