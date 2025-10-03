ニューストップ > 国内ニュース > 宮城県でクマに襲われた女性が1人行方不明「引っ張って行かれたのか… クマ（動物） 宮城県 時事ニュース 共同通信 宮城県でクマに襲われた女性が1人行方不明「引っ張って行かれたのかも」 2025年10月3日 21時50分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 宮城県栗原市で、70代の4人グループがキノコ採り中にクマに襲われた 女性1人が死亡し、もう1人は行方不明となっている グループの男性は「クマに引っ張って行かれたのかもしれない」と語った 記事を読む おすすめ記事 貨幣持ち出しの造幣局職員死亡 174枚、処分などを公表 2025年10月3日 12時4分 千原せいじは日本仏教会に「不適切行動」暴露され…謝罪模索も最悪タイミングの辞任で炎上終わらず 2025年10月3日 11時45分 ナイナイ岡村隆史が不快感「すごい嫌い」女性テレビコメンテーターの振るまい「間違ってんねん」 2025年10月3日 12時47分 ドイツが3万7000人を入国拒否 イタリアやポーランドも…EU加盟国が移民対策で国境管理を強化へ 2025年10月3日 22時54分 わいせつライブ配信のための部屋を「妻の出産のため」と偽って借りた28歳男を逮捕 約1億8000万円荒稼ぎか 2025年10月3日 22時26分