2025年10月2日、スズキは新型クロスビーを発表。同日より発売を開始した。価格は215万1700～250万300円となっている。 クロスビーは、2017年に発売されたスズキのコンパクトクロスオーバーSUV。5人乗り乗用ワゴンの実用性と、SUVの悪路走破性をうたった新ジャンルのモデル。今回の新型は、スズキの説明によれば「フルモデルチェンジ級」とされ、実質的には大幅改良と捉えていい。大きくはパワ