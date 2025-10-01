ルイ·ヴィトンを象徴するファインジュエリー「ル ダミエ ドゥ ルイ·ヴィトン」に、待望のピンクゴールドを中心とした新作が加わりました。リングやネックレス、ブレスレット、ピアスなど、多彩なアイテムが登場し、ユニセックスで楽しめるのが魅力。繊細なダイヤモンドや幾何学的なデザインが織りなすジュエリーは、重ね着けやセルフスタイリングにもぴったりです♡ ピンクゴールドが彩る