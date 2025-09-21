韓国人気ブランドTAG×Care Bears™♪ ドン・キホーテで数量限定発売

韓国で話題のコスメブランド「TAG」が、人気キャラクターCare Bears™との夢の限定コレクションを日本で初展開します。ぷるっと弾む質感のジェリーベアチークや、きらめきをまとえるスターリットビームライター、鮮やか発色のウォーターフィットジェリーティントなど、遊び心あふれる全3アイテムが揃いました。2025年9月19日(金)より全国のドン・キホーテにて数量限定で発売。可愛さとトレンド感を両立したコレクションで、毎日のメイクをもっと楽しく彩ってみませんか？

Care Bears™と楽しむ限定ジェリー質感

TAGとCare Bears™の限定コレクションは、ぷるぷるのゼリーテクスチャーが魅力。

ウォーターフィットジェリーティント

価格：各880円（税抜）

しっとり軽やかにフィットし、果汁のような甘い発色が長続きします。

カラー：テンダーローズ／リッチシャイン／チェリーアロット／チアベリー／ドリームモーヴ／グレープシェア

スターリットビームライター

価格：各1,080円（税抜）

星屑のようなグリッター感で、立体的な輝きを演出。ぽんっとのせるだけでつややかな立体感が完成します♪

カラー：スターリット／ルナ／オーロラ／ギャラクシー

ジェリーベアチーク

価格：各980円（税抜）

粉っぽさゼロのゼリーテクスチャーで、自然に頬を染める高発色チーク。

カラー：シャイベア／キューティベア／チャーミングベア／ピュアベア／ラヴィーベア

日本初上陸♡数量限定でゲット

今回のCare Bears™限定コレクションは、2025年9月19日(金)より全国のドン・キホーテで数量限定発売。

韓国でも人気の高いTAGのアイテムを日本で手に入れるチャンスです。限定コラボだからこそ叶う愛らしいデザインとカラーを、ぜひこの機会にゲットして。

限定Care Bears™コレクションで叶える新しいメイク体験

TAG×Care Bears™の限定コレクションは、ジェリーのような質感やきらめく輝きで毎日のメイクに楽しさと可愛さをプラスしてくれるラインナップ。

ウォーターフィットジェリーティント、スターリットビームライター、ジェリーベアチーク、それぞれが持つ魅力をぜひ手に取って体感してみてください。

数量限定での展開なので、気になる方はお早めにチェックを♡