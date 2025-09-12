１１日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円２１銭前後と前日と比べて２５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７２円７５銭前後と同３０銭程度のユーロ高・円安だった。 この日に発表された８月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）の上昇率は、前月比で０．４％と７月の０．２％から加速し、これを受けてドル円相場は一時１４８円１７銭まで上伸した