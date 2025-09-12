ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 参政党幹事長・安藤裕氏、不倫疑惑相手は「私の私設秘書に」 参政党 ゴシップ 国会議員 時事ニュース FRIDAYデジタル 参政党幹事長・安藤裕氏、不倫疑惑相手は「私の私設秘書に」 2025年9月12日 8時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 参政党幹事長で参議院議員の安藤裕氏について、FRIDAYが報じた 不倫疑惑報道の相手と四天王寺の大盆踊りに参加していたという 安藤氏は直撃取材で「彼女には私の私設秘書になってもらいます」と語った 記事を読む おすすめ記事 ｢俺は種馬か!｣と怒鳴る夫に｢お願いだからして…｣とすがる…｢不妊治療のやめどき｣という答えのない難問 2025年8月28日 7時15分 渡部建 「俺どうも生きづらいのよ」“炎上”した出来事に「待って俺、5年たってるんだから…許してよ」 2025年9月11日 17時17分 石橋貴明、2度めの抗がん剤治療「拒否」報道 激やせ姿に集まる心配、重大な決断させたファンへの思い 2025年9月11日 20時50分 《ホッソリ姿の現在》石橋貴明（63）が前向きにがん闘病…『細かすぎて』放送見送りのウラで周囲が感じた“復帰意欲” 2025年9月11日 12時0分 まだ励ましてる？うつ病の家族に絶対やってはいけないNG対応 2025年9月11日 18時0分