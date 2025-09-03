定年を迎えてから「老後資金を少しでも増やしたい」と考え、慌ててNISA（少額投資非課税制度）を始める方は意外と多くいます。 しかし「もう遅いのでは？」「月3万円程度では意味がないのでは？」と感じる人も少なくありません。しかし、定年後にNISAを利用することにも十分な価値があります。 本記事では、月3万円の積み立てがどの程度効果を持つのかをシミュレーションしながら、定年世代ならではのNISAのメリッ