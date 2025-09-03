第一三共ヘルスケアの「ミノン アミノモイスト」が、敏感肌・乾燥肌ラインを10年ぶりにリニューアルしました。新処方は肌本来の「貯水力」に着目し、角質層にうるおいを抱え込む“貯水肌”へ導くもの。新ミューズに俳優・堀田真由さんを迎え、2025年9月4日より新TV-CM「貯水肌でやわらかい私。」篇も全国放映開始。肌にも心にもやさしい、新しい世界観に注目です。 堀田真由さんが魅せる“貯水肌”の世界 新TV-CM