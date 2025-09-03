【ミノン】堀田真由が新ミューズに就任♡敏感肌・乾燥肌ラインを10年ぶりリニューアル

第一三共ヘルスケアの「ミノン アミノモイスト」が、敏感肌・乾燥肌ラインを10年ぶりにリニューアルしました。新処方は肌本来の「貯水力」に着目し、角質層にうるおいを抱え込む“貯水肌”へ導くもの。新ミューズに俳優・堀田真由さんを迎え、2025年9月4日より新TV-CM「貯水肌でやわらかい私。」篇も全国放映開始。肌にも心にもやさしい、新しい世界観に注目です。

堀田真由さんが魅せる“貯水肌”の世界

新TV-CMでは、朝の光が差し込む柔らかな空間で、スキンケアをする堀田真由さんの姿が描かれています。

頬に手を添えて「貯まれ、貯まれ…」と語りかけるシーンは、肌と心を慈しむ時間を表現。水の音や映像効果を通じて“貯水肌”を視覚と聴覚の両面から体感できます。

メイキングではスキンケアのこだわりや「経験を貯めたい」という堀田さんの言葉も印象的でした。

リニューアルした敏感肌・乾燥肌ライン

2025年8月、敏感肌・乾燥肌ラインは14品目を処方強化し、パッケージも一新。「モイストチャージ ローション II もっとしっとりタイプ」はリッチなうるおい感でやわらかな貯水肌へ。

「モイストチャージ ミルク」はすっと肌になじみ、もっちりとしたうるおいをキープ。

「モイストチャージ クリーム」は乾燥ケアライン内で最長保湿力*4を誇り、濃厚なうるおいが続きます。

「ぷるぷるしっとり肌マスク」は特別な日の集中保湿ケアに最適です。

キャンペーン＆お得な体験チャンス

ブランドサイトでは「ミノン アミノモイスト 貯水肌体験キャンペーン」を開催中。

抽選で2万名様にサンプルセットが当たります（応募期間：2025年9月2日～10月15日）。詳細はキャンペーンページをご確認ください。

敏感肌に悩む方はもちろん、これから乾燥が気になる季節に向けて“貯水肌”を体感できるチャンスです♪

長年敏感肌に寄り添ってきた「ミノン アミノモイスト」は、今回のリニューアルでさらに進化しました。

肌本来の「貯水力」に着目した処方は、毎日のスキンケアをやさしく支えてくれるはず。新ミューズ・堀田真由さんが表現する“やわらかで透明感のある肌”は、多くの女性の理想そのもの。

あなたもこの秋、貯水肌で満たされる喜びを体験してみてください♡