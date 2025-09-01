パレスチナ人のパスポート＝７月１５日/Hadeer Mahmoud/Reuters（ＣＮＮ）米国務省は、パレスチナ自治政府のパスポート保持者に対する非移民ビザの発給を拒むよう、各国の大使館や領事館に指示した。パレスチナ自治区ヨルダン川西岸やガザ地区のほか、これらの地域以外に居住するパレスチナ人も対象となる。外交公電は８月１８日付で、マルコ・ルビオ国務長官の署名入り。パレスチナ自治政府のパスポートを使って申請された非移民